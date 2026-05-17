Στην Αμερικανική Βάση της Σούδας έφτασαν το μεσημέρι της Κυριακής διαδηλωτές, που συμμετείχαν σε αντιπολεμικό συλλαλητήριο ενάντια στην παρουσία αμερικανικών – νατοϊκών βάσεων στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, πάνω από 90 φορείς και σωματεία από όλοι την Κρήτη, φοιτητικοί σύλλογοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, συνταξιούχοι, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που απήθυνε η Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις.

Οι διαδηλωτές που ανέρχονται σε περισσότερα από 1000 άτομα έφτασαν στην περιοχή της Βάσης στις 2 και μισή το μεσημέρι με 14 λεωφορεία και 50 ΙΧ αυτοκίνητα από την πλατεία Δημοτικής Αγοράς που πραγματοποιήθηκε στις 12 το μεσημέρι το συλλαλητήριο.

Στην περιοχή του Μουζουρά Ακρωτηρίου υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία καθώς το χωριό είναι αποκλεισμένο με οδοφράγματα ενώ δυνάμεις των ΜΑΤ είναι παρατεταγμένες στα 700 μέτρα από την είσοδο της Βάσης.

Επιτροπή των φορέων αποτελούμενη από τον βουλευτή του ΚΚΕ κ. Μανώλη Συντυχάκη, τον πρόεδρο της παγκρήτιας επιτροπής κατά των Βάσεων, Μανώλη Παπαδομανωλάκη και τον περιφερειακό σύμβουλο και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης, Αλέκο Μαρινάκη, εκφράζει τη δυσαρέσκεια της για τον πρωτοφανή αποκλεισμό και ζητούν τουλάχιστον να επιτραπεί σε μια αντιπροσωπεία να φτάσει μέχρι την πύλη της Βάσης και να παραδώσει ψήφισμα στον διοικητή.

Το αίτημα έγινε τελικά δεκτό, και η Τριμελής Επιτροπή έφτασε στην πύλη της Βάσης και παρέδωσε ψήφισμα στον Έλληνα διοικητή της 115 ΠΜ. Στους υπόλοιπους διαδηλωτές επετράπη να πλησιάσουν σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

Πηγή: skai.gr

