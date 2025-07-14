Τρίκαλα: 67χρονος συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος της 92χρονης μητέρας του

Φρίκη έχει προκαλέσει η είδηση της σύλληψης ενός 67χρονου άνδρα που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος της 92χρονης μητέρας του, σε χωριό των Τρικάλων.

Η καταγγελία στην αστυνομία έγινε το πρωί της Κυριακής από την κόρη της ηλικιωμένης και αδερφή του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει ψυχιατρικά προβλήματα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, μητέρα και γιος έμεναν μαζί σε χωριό των Τρικάλων και όταν τους επισκέφθηκε η κόρη, η μητέρα της εξιστόρησε όσα έγιναν.

Η κόρη σοκαρισμένη έκανε καταγγελία στην αστυνομία Τρικάλων. Στη συνέχεια, ο 67χρονος συνελήφθη και σύμφωνα με το trikalaola.gr δεν παραδέχτηκε τις πράξεις που του αποδίδονται.

Παράλληλα, πληροφορίες του trikalaopinion.gr αναφέρουν πως εκκρεμεί η ιατροδικαστική εξέταση που θα επιβεβαιώσει τα στοιχεία της υπόθεσης, με την υπερήλικη γυναίκα να μεταφέρεται για τις απαραίτητες εξετάσεις στη Λάρισα.

Η έρευνα συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

