Ένα μπλακ άουτ προκάλεσε ακυβερνησία σε δεξαμενόπλοιο σημαίας Λιβερίας με 28 μέλη πληρώματος στη θαλάσσια περιοχή 12,7 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Σκύρου.

Στο σημείο πλέουν ήδη δύο παραπλέοντα πλοία, ενώ τέσσερα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος σπεύδουν για παροχή συνδρομής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, με ανέμους έντασης 3 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.