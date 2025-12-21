Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σχηματίζεται δικογραφία για το άνοιγμα των διοδίων στον Ευαγγελισμό από τους αγρότες

Δικογραφία σχηματίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών για τα αδικήματα της παράνομης βίας και της παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Αγρότες τρακτέρ

Δικογραφία σχηματίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών για το άνοιγμα των διοδίων στον Ευαγγελισμό από τους αγρότες.

Συγκεκριμένα η δικογραφία σχηματίζεται για τα αδικήματα της παράνομης βίας και της παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σημειώνεται πως οι αγρότες στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων άνοιξαν τις μπάρες διοδίων και έδωσαν τη δυνατότητα στους οδηγούς να περάσουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγρότες μπλόκα διόδια δικογραφία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark