Δικογραφία σχηματίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών για το άνοιγμα των διοδίων στον Ευαγγελισμό από τους αγρότες.

Συγκεκριμένα η δικογραφία σχηματίζεται για τα αδικήματα της παράνομης βίας και της παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σημειώνεται πως οι αγρότες στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων άνοιξαν τις μπάρες διοδίων και έδωσαν τη δυνατότητα στους οδηγούς να περάσουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Πηγή: skai.gr

