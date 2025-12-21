Επιχείρηση διάσωσης άνδρα στον Όλυμπο κοντά στο καταφυγίο Πετροστρούγκα

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης άνδρα κοντά στο καταφυγίο Πετροστρούγκα στον Όλυμπο.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο ίδιος ειδοποίησε το 112 και δήλωσε τραυματισμένος.
Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από πυροσβεστική υπηρεσία Λιτοχώρου με τις ορειβατικές ομάδες της 2ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ.
Σε εξέλιξη επιχείρηση #εντοπισμού και #διάσωσης άνδρα πλησίον καταφυγίου Πετροστρούγκα στον Όλυμπο. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες από Π.Υ. Λιτοχώρου με τις ορειβατικές ομάδες της 2ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 21, 2025
