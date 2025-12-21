Λογαριασμός
Επιχείρηση διάσωσης άνδρα στον Όλυμπο κοντά στο καταφυγίο Πετροστρούγκα

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο ίδιος ειδοποίησε το 112 και δήλωσε τραυματισμένος - Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με ορειβατικές ομάδες της Ε.Μ.Α.Κ

Όλυμπος

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης άνδρα κοντά στο καταφυγίο Πετροστρούγκα στον Όλυμπο

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο ίδιος ειδοποίησε το 112 και δήλωσε τραυματισμένος.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από πυροσβεστική υπηρεσία Λιτοχώρου με τις ορειβατικές ομάδες της 2ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ.

