Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι τρεις μεγαλύτεροι επενδυτές στην TikTok USDS JV -ο κολοσσός του cloud computing Oracle, ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake και η επενδυτική εταιρεία MGX- θα κατέχουν από 15% έκαστος

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει περισσότερους από 16 εκατομμύρια ακόλουθους στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok

Η ByteDance δήλωσε ότι η TikTok USDS Joint Venture LLC θα διασφαλίσει τα δεδομένα, τις εφαρμογές και τους αλγόριθμους των χρηστών στις ΗΠΑ

Η κινεζική εταιρεία ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ολοκλήρωσε τη συμφωνία για τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας με πλειοψηφική αμερικανική συμμετοχή, η οποία θα διασφαλίζει τα δεδομένα 200 εκατομμυρίων χρηστών στις ΗΠΑ, προκειμένου να αποφευχθεί η απαγόρευση της πλατφόρμας στη χώρα.

Η συμφωνία αποτελεί ορόσημο για το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης μετά από μακροχρόνια διαμάχη που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να απαγορεύσει την εφαρμογή για λόγους εθνικής ασφάλειας, σημειώνει το Reuters.

Ο Τραμπ αποφάσισε αργότερα να μην εφαρμόσει τον νόμο που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2024 και απαιτούσε από την ByteDance να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στις ΗΠΑ μέχρι τον Ιανουάριο του 2025, διαφορετικά θα της επιβαλλόταν απαγόρευση -μια απόφαση που επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η ByteDance δήλωσε ότι η TikTok USDS Joint Venture LLC θα διασφαλίσει τα δεδομένα, τις εφαρμογές και τους αλγόριθμους των χρηστών στις ΗΠΑ μέσω μέτρων προστασίας των δεδομένων και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Ο Τραμπ εξήρε τη συμφωνία, αναφέροντας ότι η TikTok «θα ανήκει πλέον σε μια ομάδα μεγάλων Αμερικανών πατριωτών και επενδυτών, των μεγαλύτερων στον κόσμο».

Ευχαρίστησε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ «για τη συνεργασία του μαζί μας και, τελικά, για την έγκριση της συμφωνίας. Θα μπορούσε να είχε επιλέξει την αντίθετη οδό, αλλά δεν το έκανε, και εκτιμούμε την απόφασή του».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει περισσότερους από 16 εκατομμύρια ακόλουθους στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok και απέδωσε στην εφαρμογή τη συμβολή της στην επανεκλογή του. Ο Λευκός Οίκος άνοιξε επίσης έναν επίσημο λογαριασμό στο TikTok τον Αύγουστο.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι Αμερικανοί επενδυτές θα κατέχουν το 80,1% της TikTok στις ΗΠΑ, ενώ η ByteDance θα κατέχει το 19,9%.

Οι τρεις μεγαλύτεροι επενδυτές στην TikTok USDS JV -ο κολοσσός του cloud computing Oracle, ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake και η επενδυτική εταιρεία MGX- θα κατέχουν από 15% έκαστος.

Η TikTok ανακοίνωσε ότι μεταξύ των επενδυτών περιλαμβάνονται η Dell Family Office, καθώς και οι Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo LI και NJJ Capital.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας έχουν υπογράψει τη συμφωνία. Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο.

Η κοινοπραξία θα επανεκπαιδεύσει, θα δοκιμάσει και θα ενημερώσει τον αλγόριθμο σύστασης περιεχομένου της TikTok με βάση τα δεδομένα των χρηστών στις ΗΠΑ, ενώ ο αλγόριθμος θα ασφαλιστεί στο cloud της Oracle στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την TikTok.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.