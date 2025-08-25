Ένας 75χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία του 72χρονου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί περίπου πριν μία εβδομάδα στη Σκύδρα.

To θύμα έφυγε από το σπίτι του, το πρωί του Σαββάτου, 16 Αυγούστου και την επόμενη μέρα δηλώθηκε η εξαφάνισή του από συγγενικό του πρόσωπο σε αστυνομικό τμήμα.

Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε η σορός του σε προχωρημένη σήψη σε χωματερή από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o 75χρονος άνδρας είχε προσαχθεί από τους αστυνομικούς ως ύποπτος.

Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι πυροβόλησε τον 72χρονο με καραμπίνα και στη συνέχεια τον έδεσε στο όχημά του και τον έσυρε σε ερημική τοποθεσία.

Στους αστυνομικούς φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι πίστευε πως ο 72χρονος τον έκλεβε.

Πηγή: skai.gr

