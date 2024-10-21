Η «Σκοτεινή Δεκαετία 1964-1974», η νέα μεγάλη σειρά ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, που έτυχε θερμής υποδοχής από κοινό και κριτικούς στην πρεμιέρα του, συνεχίζει απόψε στις 21.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ με το 2ο επεισόδιο και φωτίζει άγνωστα παρασκήνια της πιο ταραγμένης δεκαετίας της σύγχρονης ιστορίας μας.

Επεισόδιο 2: Σχέδιο εκτροπής

Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς με τίτλο «Σχέδιο Εκτροπής» μεταφερόμαστε στην Ελλάδα της Αποστασίας και των μεγάλων πολιτικών κρίσεων. Κυβερνήσεις σχηματίζονται και διαλύονται μέσα σε λίγες μέρες, βίαιες διαδηλώσεις ξεσπούν στους δρόμους της Αθήνας, η δυναμική του Ανδρέα Παπανδρέου προκαλεί ανησυχία στον Στρατό, τα Ανάκτορα και στους Αμερικάνους. Στην Κύπρο, οι στρατιωτικοί προωθούν την ιδέα της ένωσης με την Ελλάδα. Δημιουργείται η τέλεια καταιγίδα ώστε μια ομάδα συνωμοτών στον Στρατό να θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο ανατροπής της Δημοκρατίας.

Ποιοι ασκούσαν πιέσεις στους Έλληνες βουλευτές για να επηρεάσουν την ψήφο τους; Τι ήταν η υπόθεση Ασπίδα; Τι σχέση είχε ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος με τη CIA; Πόσα σχέδια πραξικοπήματος ήταν ταυτόχρονα στα σκαριά; Πώς κατάφεραν οι συνωμότες να γλιτώσουν την απόταξη από το στράτευμα; Ποιοι γνώριζαν για τον Παπαδόπουλο και την ομάδα του; Πώς μπορούσε να τιναχτεί στον αέρα το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου πριν καν ξεκινήσει;

Οι πρωταγωνιστές των δραματικών γεγονότων περιγράφουν την πολιτική αστάθεια που βύθισε την Ελλάδα σε μια παρατεταμένη κρίση και μιλούν για τις κρίσιμες ημέρες που οδήγησαν στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου.

Σενάριο: Αλέξης Παπαχελάς (Βασισμένο στα βιβλία του «Ο βιασμός της Ελληνικής Δημοκρατίας» των εκδόσεων Εστία και «Ένα σκοτεινό δωμάτιο» των εκδόσεων Μεταίχμιο)

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπερτάκης

Αρχισυντάκτης: Σάκης Ιωαννίδης

Επιστημονικός Σύμβουλος: Τάσος Σακελλαρόπουλος

Εκτέλεση Παραγωγής: Λεωνίδας Λιάμπεης, Long Run Productions



