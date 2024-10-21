Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Μαρκοπούλου, 87χρονος με την κατηγορία ότι προκάλεσε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή του Διονύσου Κερατέας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε όταν ο συλληφθείς έβαλε φωτιά σε ξηρά χόρτα, εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Διόνυσος Κερατέας, του Δήμου Λαυρεωτικής, στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.113€.

Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

