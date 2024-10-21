Συνελήφθη, χθες βράδυ στην περιοχή του Διονύσου, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, 40χρονος που οδηγούσε κλεμμένο όχημα.

Ο 40χρονος στη θέα των αστυνομικών ανέπτυξε ταχύτητα, προβαίνοντας σε επικίνδυνους ελιγμούς προκειμένου να διαφύγει της σύλληψής του.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε, μετά από καταδίωξη στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, ο 40χρονος δεσμεύτηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Διονύσου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Μετά από έρευνα βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε νάιλον συσκευασία περιέχουσα 8,04- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, αντίσταση, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

