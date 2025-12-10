Γνωρίστε τη Σοφία... Ο όμιλος ΣΚΑΪ πρωτοπορεί για μία ακόμη φορά στην ελληνική ενημέρωση, παρουσιάζοντας την πρώτη AI news anchor woman στη χώρα μας, σχεδιασμένη αποκλειστικά για το digital περιβάλλον και τα social media.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Από σήμερα, το κοινό του skai.gr μπορεί να παρακολουθεί κάθε μέρα δελτία ειδήσεων στα αγγλικά, με παρουσιάστρια την AI Σοφία.



Εξυπακούεται ότι πίσω και από αυτό το εντελώς διαφορετικό δελτίο ειδήσεων θα βρίσκεται σύσσωμη η δημοσιογραφική ομάδα του skai.gr η οποία θα επιλέγει και θα αναδεικνύει τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, και η Σοφία θα τις παρουσιάζει καλύπτοντας όλα τα βασικά θέματα της επικαιρότητας: από την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μέχρι τα αθλητικά και τον πολιτισμό.



Και αυτή είναι μόνη η πρώτη από τις πολλές καινοτομίες που ετοιμάζει ο ΣΚΑΪ πρωτοπορώντας στην ψηφιακή εποχή που είναι ήδη εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.