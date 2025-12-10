Στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε πολλά σημεία της χώρας, εξακολουθούν να παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Λαμία: Νέος αποκλεισμός στον Μπράλο για μία ώρα

Σε νέο αποκλεισμό διάρκειας μίας ώρας, ακόμη και των παραδρόμων, προχώρησαν οι αγρότες που παραμένουν συγκεντρωμένοι στον κόμβο του Μπράλου.

Η Τροχαία έχει ήδη λάβει μέτρα, ακινητοποιώντας οχήματα σε διάφορα σημεία του εθνικού δικτύου, είτε αυτά κινούνται από Αθήνα προς Λαμία, είτε προς την πρωτεύουσα από περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, είτε κατευθύνονται προς Άμφισσα, Ρίο ή Αντίρριο.

Ο αποκλεισμός του κόμβου του Μπράλου αναμένεται να διαρκέσει έως τις 5 το απόγευμα.

Αποχώρησαν τα τρακτέρ από το λιμάνι του Βόλου - Λήξη του συμβολικού αποκλεισμού

Μετά από ώρες κινητοποίησης, οι αγρότες αποχώρησαν οργανωμένα από το εμπορικό λιμάνι του Βόλου και με τα τρακτέρ τους επέστρεψαν στο μπλόκο της Νίκαιας. Παράλληλα, λύθηκε και ο αποκλεισμός από την πλευρά των αλιέων, οι οποίοι απέσυραν τα καΐκια τους από την προβλήτα.

Από νωρίς το πρωί, το σύνολο του λιμανιού είχε τεθεί σε καθεστώς αποκλεισμού από αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους. Το επιβατικό τμήμα είχε κλείσει από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας και τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων, ενώ στο εμπορευματικό τμήμα, στην περιοχή της Μπουρμπουλήθρας, τον αποκλεισμό είχαν αναλάβει αγρότες από το μπλόκο των Μικροθηβών.

Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου: Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια στην πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας

Στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, στην πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας, έφθασαν αγρότες και κτηνοτρόφοι όπου άνοιξαν τα διόδια, για να περνούν ελευθέρα τα οχήματα. Ταυτόχρονα, μοιράζουν στους οδηγούς ενημερωτικά φυλλάδια, για τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς και αγροτικά προϊόντα.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας.

Στο μεταξύ αποχώρησαν από τον δρόμο που ενώνει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Κορίνθου με τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τής Αχαΐας και επέστρεψαν μαζί με τα αγροτικά τους οχήματα και μηχανήματα, στον κόμβο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας.

Νωρίτερα, ένταση σημειώθηκε στην Πάτρα λίγο πριν τις 14.00 όταν αστυνομικές δυνάμεις έκαναν ρίψη χημικών προκειμένου να αποτρέψουν αγρότες να προσεγγίσουν τη γέφυρα του Ρίου - Αντιρίου. Είχε προηγηθεί μπλόκο της αστυνομίας στην περιοχή με αστυνομικά οχήματα με αποτέλεσμα οι αγρότες να κινούνται πεζοί με κατεύθυνση τη γέφυρα του Ρίου - Αντιρρίου.

Οι αγρότες αναφέρουν πως δεν ήθελαν να εμποδίσουν την κυκλοφορία. Η παραμονή τους στο σημείο αναμενόταν να είναι συμβολική.

Μακεδονία

Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσο παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.

Καθημερινά αγρότες και κτηνοτρόφοι στο σημείο διανέμουν διάφορα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους αυτοκινητιστές, ενώ σήμερα στις 16.00 αναμενόταν να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση με τη συμμετοχή εκπροσώπων από άλλα εργατικά σωματεία της Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για τη γενική απεργία που προγραμματίζεται στις 16/12.

Σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού 'Αξονα Χ,παραμένουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι. Σε γενική συνέλευση θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

1)Τα αγροτικά μπλόκα σε Θεσσαλονίκη - Κεντρική Μακεδονία

Στην Κεντρική Μακεδονία οι αποκλεισμοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα συνεχίζονται, οι τοπικές δράσεις εντείνονται, ενώ δεν λείπουν και οι αιφνιδιαστικές παρεμβάσεις.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη μετάβαση των αγροτών και των κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 12/12-με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα-, με τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων να κορυφώνεται.

Στο μεταξύ, η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου - ο οποίος υπενθυμίζει ότι αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα αποτελούν η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε εθνικές οδούς και αεροδρόμια, καθώς και οι απρόκλητες φθορές - δεν φαίνεται να επηρεάζει τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα καθώς δηλώνουν ότι «οι κινητοποιήσεις τους θα κλιμακωθούν».

2) «Πράσινα Φανάρια»- Δερβένι - Νέα Μάλγαρα και Χαλκηδόνα

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, παραμένουν εγκατεστημένα αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί τους οδοστρώματος, αποτρέποντας έτσι τυχόν μετάβαση παραγωγών στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο. «Εμείς δεν αποκλείουμε τον δρόμο ούτε έχουμε πρόθεση να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής αγώνα. Συμπληρώνει, μάλιστα, ότι «η χθεσινή αιφνιδιαστική μετάβαση στην έξοδο προς το αεροδρόμιο από τη Μουδανιών ήταν απλώς ένα μήνυμα πως, αν το θελήσουμε, μπορούμε».

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, προτίθενται να προχωρήσουν σε αποκλεισμό δύο ωρών του ρεύματος προς Θεσσαλονίκης από τις 18.30, αν και τις οριστικές αποφάσεις θα τις λάβει η γενική τους συνέλευση μέσα στις επόμενες ώρες.

Οι συμμετέχοντες στο πρώτο μπλόκο που στήθηκε μέσα στον νομό Χαλκιδικής στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένουν στο σημείο και αντιπροσωπεία τους αναμενόταν να μεταβεί σήμερα με τα τρακτέρ και οχήματά τους στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στον Πολύγυρο προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα διαμαρτυρίας. Τονίζεται ότι το συγκεκριμένο μπλόκο στήθηκε με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής.

3) Η εικόνα σε Ημαθία - Πέλλα και Πιερία

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί και στον κόμβο Κουλούρας. «Σήμερα θα μεταβούμε με τα τρακτέρ και αγροτικά μας οχήματα στο κτίριο του ΕΛΓΑ στην Βέροια, προκειμένου να επιδώσουμε ψήφισμα διαμαρτυρίας μας», δήλωσε νωρίτερα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης, προσθέτοντας ότι δεν αποκλείεται και νέος συμβολικός αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων οδών. Τονίζεται ότι ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς φρενάρει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδιαίτερα λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου έχει κλείσει επ' αόριστον το ρεύμα επί της Εγνατίας Οδού και προς την πόλη.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, αγροτικό μπλόκο έστησαν αγρότες από το Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συναδέλφοι τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια», όπου συνήθως προχωρούν στον αποκλεισμό του σημείου από το μεσημέρι μέχρι και τις 18.00, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται αναγκαστικά μέσα από την πόλη.

Τα προαναφερόμενα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα Πέλλας, αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση τον αποκλεισμό του τελωνείου Σκύδρας αύριο από το μεσημέρι και για μερικές ώρες.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, ενώ τις τελευταίες ημέρες, με τα τρακτέρ τους βρίσκονται στον κόμβο Βαρικού αγρότες του δήμου Δίου-Ολύμπου.

4) Τι γίνεται σε Δράμα και Καβάλα

Αγρότες έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας.

Τονίζεται ότι στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία οδό.

Συνεχίζει ο επ' αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού Ν.Κερδύλλια -Σέρρες (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Πηγή: skai.gr

