Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Νίκο Σαργκάνη

Στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου, οι συγγενείς και οι φίλοι του Ν. Σαργκάνη από τον αθλητικό χώρο και όχι μόνο, θα πουν το «ύστατο χαίρε» στο «Φάντομ» των ελληνικών γηπέδων

Σαργκάνης

Σήμερα Τρίτη (10/12) στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου, οι συγγενείς και οι φίλοι του Νίκου Σαργκάνη από τον αθλητικό χώρο και όχι μόνο, θα πουν το «ύστατο χαίρε» στο «Φάντομ» των ελληνικών γηπέδων.

Ο παλαίμαχος διεθνής τερματοφύλακας νοσηλευόταν σε κώμα δίνοντας μάχη με τον καρκίνο και την Κυριακή (8/12) κατέληξε, ηττημένος από την επάρατο νόσο, σκορπώντας θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό.  Η κηδεία του Σαργκάνη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί.

TAGS: Νίκος Σαργκάνης
