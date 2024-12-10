Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Νίκο Σαργκάνη

Σήμερα Τρίτη (10/12) στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου, οι συγγενείς και οι φίλοι του Νίκου Σαργκάνη από τον αθλητικό χώρο και όχι μόνο, θα πουν το «ύστατο χαίρε» στο «Φάντομ» των ελληνικών γηπέδων.
Ο παλαίμαχος διεθνής τερματοφύλακας νοσηλευόταν σε κώμα δίνοντας μάχη με τον καρκίνο και την Κυριακή (8/12) κατέληξε, ηττημένος από την επάρατο νόσο, σκορπώντας θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό. Η κηδεία του Σαργκάνη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί.
