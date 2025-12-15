Σίκινος: Εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός

Σε ιδιαίτερα δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή βρέθηκε χθες στη Σίκινο, ανθρώπινος σκελετός από κυνηγό που βρισκόταν στην περιοχή, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές του νησιού που έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο σκελετός εκτιμάται ότι ανήκει στη μία εκ των δύο γαλλίδων τουριστριών, οι οποίες αγνοούνταν από τον Ιούνιο του 2024, όταν είχαν βγει μαζί για πεζοπορία στο νησί και έκτοτε τα ίχνη τους χάθηκαν.

Oπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, δίπλα στον σκελετό βρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα που φέρεται να ανήκουν στη μία εκ των δύο γυναικών.

Ο σκελετός έχει περισυλλεχθεί και αναμένεται να μεταφερθεί για την ταυτοποίησή του στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει νέα επιχείρηση με στόχο τον εντοπισμό και της δεύτερης αγνοούμενης γυναίκας.

Πηγή: skai.gr

