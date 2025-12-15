Το Ίδρυμα Ευγενίδου και η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Το Ίδρυμα Ευγενίδου και η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα προχώρησαν στην επίσημη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), εγκαινιάζοντας ένα πλαίσιο συστηματικής συνεργασίας σε θέματα γαλάζιας οικονομίας, επιστήμης, τεχνολογίας, ναυτικής εκπαίδευσης και πολιτισμού.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρέσβης της Ιταλίας κ. Paolo Cuculi, καθώς και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου κ. Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης και ο Διοικητής του Ιδρύματος, Καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρέσβης της Ιταλίας, κ. Paolo Cuculi υπογράμμισε τον ρόλο της τεχνολογίας στην ανάδειξη και προστασία του πολιτιστικού αποθέματος και τη μεγάλη σημασία της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Είναι ιδιαίτερη χαρά μου να εγκαινιάζω μια συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου στον τομέα της επιστήμης και της ναυτιλιακής διπλωματίας, με στόχο την προώθηση της αριστείας που η Ιταλία μπορεί να αναδείξει στους συγκεκριμένους τομείς. Η Πρεσβεία της Ιταλίας αισθάνεται ιδιαίτερη υπερηφάνεια που ξεκινά αυτό το ταξίδι με την Έκθεση «Mediterranea», η οποία προωθείται από το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Ιταλική Διαστημική Υπηρεσία, την Telespazio/e-GEOS του Ομίλου Leonardo, το Ίδρυμα MedOR και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Βασισμένη στις πλέον προηγμένες δορυφορικές τεχνολογίες, σε αρχαίους χάρτες και έργα τέχνης, η έκθεση αναδεικνύει τις πολυπλοκότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει η κοινή μας θάλασσα, φωτίζοντας τις κοινές ρίζες της Ιταλίας και της Ελλάδας».

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης τόνισε ότι «το Ίδρυμα Ευγενίδου στηρίζει σταθερά κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον μεσογειακό πολιτισμό, αλλά και τη σύγχρονη δυναμική της θάλασσας ως μοχλού ανάπτυξης. Το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Πρεσβεία της Ιταλίας δημιουργεί ένα ισχυρό υπόβαθρο για δράσεις που θα ενισχύσουν όχι μόνο τον επιστημονικό και πολιτιστικό διάλογο, αλλά και τη ναυτική εκπαίδευση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Μεσογείου».

Από τις αρχές του 2026, το Ίδρυμα Ευγενίδου φιλοξενεί την εντυπωσιακή έκθεση «Mediterranea – Visioni di un mare antico e complesso», μια πρωτοβουλία του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Μεσόγειος είναι μία από τις πιο ευαίσθητες αλλά και πιο σημαντικές θάλασσες του πλανήτη από άποψη μεταφορών, ενέργειας, περιβάλλοντος και τουρισμού. Η γαλάζια οικονομία δεν αποτελεί μόνο αναπτυξιακό στόχο, αλλά και μια αναγκαιότητα που απαιτεί συνεργασία, επιστημονική γνώση και υπεύθυνες πολιτικές. Με τη νέα μας συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας επιδιώκουμε να προωθήσουμε τη συζήτηση και την έρευνα γύρω από αυτά τα ζητήματα, μέσα από κοινές εκδηλώσεις, δράσεις εκπαίδευσης και ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης» ανέφερε ο Διοικητής του Ιδρύματος καθ Ιωάννης Γκόλιας.

Η έκθεση “MEDITERRANEA – Όραμα μιας αρχαίας και σύνθετης θάλασσας” στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Η έκθεση:

παρουσιάζει τη Μεσόγειο μέσα από μία σύγχρονη και πολυεπίπεδη αφήγηση,

αξιοποιεί εντυπωσιακές δορυφορικές εικόνες της ESA και της Telespazio/e-Geos, ειδικά επεξεργασμένες για το έργο,

συνδυάζει τέχνη, επιστήμη και ιστορική τεκμηρίωση, δημιουργώντας έναν ισχυρό συναισθηματικό και οπτικό αντίκτυπο.

Θεματικές ενότητες της έκθεσης

Η Ιστορία των εδαφών και των υδάτων, των λαών και των πολιτισμών Η Βλάστηση και τα αρώματα της Μεσογείου Η Μεσόγειος σήμερα: προκλήσεις, αντιθέσεις και κίνδυνοι

Η έκθεση επιδιώκει να αναδείξει τη Μεσόγειο ως χώρο όπου συναντώνται πολιτισμοί, αλλά και ως οικοσύστημα που αντιμετωπίζει σύγχρονες απειλές και μεταβολές.

Πηγή: skai.gr

