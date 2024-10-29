Τραγωδία στην Ημαθία: Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό

Τη ζωή τους έχασαν ένας άνδρας και μια γυναίκα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε μετά τις 3 το μεσημέρι, στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Κουλούρας Ημαθίας, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

Το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν ο άνδρας, ηλικίας 75 ετών και η γυναίκα, ηλικίας 71 ετών, υπήκοοι και οι δύο Αλβανίας, συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες συνθήκες με βανάκι. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκε και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

