Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σφραγίστηκε παράνομο τζαμί στον Άγιο Παντελεήμονα - Θα απελαθούν οι υπεύθυνοι του χώρου

Η αστυνομία σφράγισε το τζαμί ενώ οι 4 υπεύθυνοι του χώρου συνελήφθησαν και θα ακολουθηθεί η διαδικασία απέλασης 

Τζαμί

Ακόμη ένα παράνομο τζαμί έκλεισε με εντολή του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, στον Άγιο Παντελεήμονα, στην οδό Φυλής με Φολεγάνδρου. 

Η αστυνομία σφράγισε το τζαμί ενώ οι 4 υπεύθυνοι του χώρου συνελήφθησαν και θα ακολουθηθεί η διαδικασία απέλασης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ. 

«Όσοι δεν τηρούν την ελληνική νομοθεσία αυτομάτως θα απελαύνονται, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία», είχε τονίσει σχετικά και ο κ. Πλεύρης. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τζαμί Άγιος Παντελεήμονας απέλαση Θάνος Πλεύρης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark