Ακόμη ένα παράνομο τζαμί έκλεισε με εντολή του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, στον Άγιο Παντελεήμονα, στην οδό Φυλής με Φολεγάνδρου.

Η αστυνομία σφράγισε το τζαμί ενώ οι 4 υπεύθυνοι του χώρου συνελήφθησαν και θα ακολουθηθεί η διαδικασία απέλασης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

«Όσοι δεν τηρούν την ελληνική νομοθεσία αυτομάτως θα απελαύνονται, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία», είχε τονίσει σχετικά και ο κ. Πλεύρης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.