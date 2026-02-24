Χαρδαλιάς: «Θωρακίζουμε περιοχές που για χρόνια έμεναν ευάλωτες»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει την αποκατάσταση της λειτουργίας αντλιοστασίου στο Ίλιον, με στόχο την προστασία της περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα και την ενίσχυση της ασφάλειας των κατοίκων

Η αποκατάσταση κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς το αντλιοστάσιο είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω κλοπής κρίσιμων υλικών, και η περιοχή αποτελεί κλειστή λεκάνη απορροής χωρίς φυσική αποχέτευση ομβρίων

Το έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας για την πρόληψη πλημμυρών σε περιοχές με αυξημένη επικινδυνότητα, εν μέσω των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης

Σε ουσιαστική παρέμβαση στον Δήμο Ιλίου προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, αποκαθιστώντας τη λειτουργία αντλιοστασίου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής και την προστασία των κατοίκων από πλημμυρικά φαινόμενα. Το έργο, που αφορά τη διασταύρωση των οδών Φλέβας Ρουβίκωνος και Ανδρέα Παπανδρέου, έχει προϋπολογισμό 450.891,40 (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Η σχετική Προγραμματική Σύμβαση υπεγράφη στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Αττικής, από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά και τη Δήμαρχο Ιλίου, Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου. Σκοπός της παρέμβασης είναι η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του αντλιοστασίου, το οποίο είχε τεθεί εκτός λειτουργίας – μαζί με τον υποσταθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας – λόγω κλοπής κρίσιμων υλικών και εξαρτημάτων. Η επαναλειτουργία του κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς η περιοχή αποτελεί κλειστή λεκάνη απορροής, ανάμεσα στο ρέμα Εσχατιάς και τον αγωγό διευθέτησης του ρέματος Μιχελή, χωρίς δυνατότητα φυσικής αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων.

Το έργο εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε όλο το Λεκανοπέδιο, ιδιαίτερα σε σημεία με αυξημένη επικινδυνότητα, τα οποία εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά και με μεγάλη σφοδρότητα εξαιτίας των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Τι περιλαμβάνει η παρέμβαση

Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν:



• αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου, με νέο μετασχηματιστή και σύγχρονες καλωδιώσεις,

• τοποθέτηση νέου συστήματος ελέγχου και τροφοδοσίας για την κύρια και την εφεδρική αντλία όμβριων,

• εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης, συναγερμού και κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης,

• δημιουργία δικτύου εξωτερικού φωτισμού με μεταλλικούς ιστούς και φωτιστικά στο κτίριο του αντλιοστασίου,

• αντικατάσταση αντλίας και δεξαμενής καυσίμου,

• καθώς και καθαρισμό τάφρων, αγωγών και της κοίτης του ρέματος.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ενισχύεται ουσιαστικά η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής και διασφαλίζεται η ασφαλής αποχέτευση των ομβρίων υδάτων, προστατεύοντας κατοίκους, υποδομές και δημόσιο χώρο.

Μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε:



«Η αποκατάσταση της λειτουργίας του αντλιοστασίου στο Ίλιον είναι μια παρέμβαση ουσίας για την ασφάλεια της περιοχής και την προστασία των συμπολιτών μας. Θωρακίζουμε περιοχές που για χρόνια έμεναν ευάλωτες, γιατί για εμάς η ασφάλεια των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη, ιδιαίτερα σε γειτονιές που είχαν μείνει χωρίς κρίσιμες υποδομές και σήμερα αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων.

Με ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, αποκαθιστούμε πλήρως τη λειτουργία του αντλιοστασίου και ενισχύουμε την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής, με σύγχρονα μέσα, αυξημένα μέτρα ασφάλειας και σαφές χρονοδιάγραμμα.



Για εμάς, τα έργα προστασίας δεν είναι θεωρία ούτε εξαγγελία. Είναι καθημερινή ευθύνη απέναντι στις τοπικές κοινωνίες και απάντηση σε προβλήματα που για χρόνια έμεναν άλυτα. Συνεχίζουμε με σχέδιο, επιμονή και απόλυτη προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή και την ποιότητα ζωής στις γειτονιές της Αττικής».

Από την πλευρά της η Δήμαρχος Ιλίου, Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου υπογράμμισε:



«Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Χαρδαλιά, καθώς και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί, ώστε να δρομολογούνται σημαντικά έργα για την πόλη μας, όπως η αποκατάσταση και επαναλειτουργία του αντλιοστασίου στη διασταύρωση των οδών Φλέβας Ρουβίκωνος και Ανδρέα Παπανδρέου.

Με την παρούσα υπογραφή τέθηκαν οι βάσεις για την ασφαλή και αποτελεσματική επαναλειτουργία ενός υφιστάμενου αντλιοστασίου που παρέμενε εκτός λειτουργίας. Πρόκειται για μια κρίσιμη παρέμβαση στην κατεύθυνση της πρόληψης και της αντιμετώπισης ολοένα και πιο έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Στην υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης παραβρέθηκε, επίσης, η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, κ. Μαίρη Μίσκα.

