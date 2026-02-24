Φάρσαλα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων.

Συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή και βιασμό

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων και συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της21-02-2026στην ίδια περιοχή, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων, -4- αλλοδαποί, από τους οποίους -2- άνδρες, ηλικίας 26 και 48 ετών και -2- γυναίκες, ηλικίας 24 και 44 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή και βιασμό.

Ειδικότερα, κατόπιν ειδοποίησης των αστυνομικών Αρχών σχετικά με δύο αλλοδαπούς άνδρες που καλούσαν σε βοήθεια, χωρίς να αναφέρουν την τοποθεσία όπου βρίσκονταν, οι αστυνομικοί τους εντόπισαν σε παραποτάμια περιοχή των Φαρσάλων.

Όπως καταγγέλθηκε, πριν από μία εβδομάδα περίπου, οι ανωτέρω, αναζητώντας εργασία, ήρθαν σε επικοινωνία με ομοεθνή τους, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Ακολούθως, την 20-02-2026, με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ομοεθνής τους και συνοδηγό μία αλλοδαπή δράστιδα, ήρθαν από την χώρα τους στην Ελλάδα, ενώ οι προαναφερόμενοι δράστες κράτησαν τα δελτία ταυτότητάς τους.

Στη συνέχεια, τις πρώτες πρωινές ώρες της 21-02-2026 καταλύσανε σε παράπηγμα στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων όπου υπήρχαν άλλα τέσσερα άτομα-ομοεθνείς τους, τα οποία ανευρέθησαν από τους αστυνομικούς και σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ομοίως είχαν έρθει στην Ελλάδα για εργασία, χωρίς ωστόσο να πληρώνονται για τις εργασίες τους και διαβιούσαν σε δυσχερείς συνθήκες.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε παρακείμενη οικία τους τέσσερις συνολικά δράστες.

Περαιτέρω, πέραν από την υπόσχεση εκ μέρους των δραστών για εξασφάλιση απασχόλησης στα θύματα σε αγροτικές εργασίες, έναντι αμοιβής και παροχής διαμονής, ο 48χρονος δράστης, κατά περίπτωση, άσκησε σε βάρος τους σωματική βία ή λεκτικές απειλές.

Επιπρόσθετα, όπως καταγγέλθηκε από γυναίκα – θύμα, τρεις από τους δράστες, τον Δεκέμβριο του 2025, την άρπαξαν με τη βία από το χωριό όπου διέμενε στη χώρα της και την μετέφεραν με όχημα οδικώς στην χώρα μας, ενώ κατά την εδώ παραμονή της και υπό την άσκηση βίας από τον 48χρονο δράστη δεν επικοινώνησε τηλεφωνικά με συγγενικά της πρόσωπα.

Μάλιστα, πριν από λίγο χρονικό διάστημα, σε διαφορετικές ημέρες, ο 48χρονος την εξανάγκασε να συνευρεθεί ερωτικά, παρά την θέλησή της, τόσο με τον ίδιο όσο και με ηλικιωμένο άνδρα, για το οποίο ο δράστης αποκόμισε οικονομικό όφελος χωρίς να της δώσει χρήματα.

Από την κατοχή των συλληφθέντων, καθώς και σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία τους, κατασχέθηκαν συνολικά:

· τα χρηματικά ποσά των -1.947,4- ευρώ και -5- Λέβα Βουλγαρίας,

· πέντε κινητά τηλέφωνα,

· ένα παραστατικό μεταφοράς χρηματικού ποσού από έναν εκ των δραστών σε άλλον,

· ένα τετράδιο με σημειώσεις και

· τρία οχήματα, από τα οποία δύο Ι.Χ.Ε. και ένα Ι.Χ.Φ.

Κατασχέθηκαν και τα δελτία ταυτότητας των θυμάτων που είχαν παραδοθεί, τα οποία και αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

