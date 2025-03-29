Λογαριασμός
Μια ώρα μπροστά οι δείκτες των ρολογιών από τα ξημερώματα της Κυριακής

Έναρξη της θερινής ώρας από τα ξημερώματα της Κυριακής

αλλαγή ώρας

Τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 30 Μαρτίου λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.

Πηγή: skai.gr

