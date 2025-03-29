Νεκρός εντοπίστηκε ο 51χρονος που είχε εξαφανιστεί στην Ομόνοια

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση ενός 51χρονου που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Ομόνοιας την 25η Μαρτίου, καθώς βρέθηκε νεκρός.

Όπως ανακοίνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού η περιπέτεια του Σ.Δ «έληξε με τραγικό τρόπο, βυθίζοντας στη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους που τον αναζητούσαν».

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του και καθώς υπήρχαν σοβαροί λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο άμεσα προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Missing Alert Hellas, δημοσιοποιώντας τη φωτογραφία και τα στοιχεία του στις 27/03/2025.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» τέλος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.



Πηγή: skai.gr

