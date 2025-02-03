Λογαριασμός
Άνοιξαν οι ουρανοί και στην Εύβοια - Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση (Βίντεο)

Η καταιγίδα που ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ δημιούργησε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και συγκεκριμένα στον Δημοτικό φωτισμό στην Παραλία της Κύμης

ευβοια

Εκτός από την Αθήνα, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας και σε αρκετές περιοχές της Εύβοιας.

Σύμφωνα με το evima.gr, η καταιγίδα που ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ δημιούργησε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και συγκεκριμένα στον Δημοτικό φωτισμό στην Παραλία της Κύμης. Έχει «σκάσει» ένας μετασχηματιστής κοντά στον π. Μύλο της παραλίας και περιμένουν τον γερανό της ΔΕΔΔΗΕ για αποκατάσταση, ενώ νωρίτερα είχε διακοπή και στον δημοτικό φωτισμό του Οξυλίθου.

Το πρόβλημα του Δημοτικού φωτισμού έχει αναφερθεί στην ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να προβεί σε άμεση αποκατάσταση.

Πηγή: evima.gr

