Συγκινεί η μητέρα του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη: «Τα τελευταία λόγια του ήταν "στη ζωή μου σε αγάπησα πολύ"»

Συντετριμμένη είναι η μητέρα του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη που έφυγε σε ηλικία 61 ετών, αφήνοντάς την πίσω να διαχειριστεί ένα βαρύ πένθος. Η κυρία Αγγελική Τριανταφυλλίδη μίλησε στην κάμερα του Πρωινού για τον γιο της, τις τελευταίες του στιγμές αλλά και την τελευταία του επιθυμία.

«Ήταν ένα υπέροχο παιδί, δεν έχει προσβάλλει άνθρωπο, πονόψυχος. Για όλον τον κόσμο έκλαιγε ο Ιάσονας αλλά έκλαψαν και όλοι για αυτόν, τον τίμησαν άνθρωποι αξίας. Η Ράντου τον αγαπούσε λίγο περισσότερο γιατί μεγάλωσαν μαζί, ήταν σαν αδελφός της.

Ο Ιάσονας πίστευε τον Γιώργο Κιμούλη, ποτέ δεν ήταν κατά του» είπε για τον ηθοποιό που διάβασε έναν από τους επικήδειους λόγους.

«Ούτε στον ίδιο του τον εαυτό δεν έλεγε για τα προβλήματα υγείας. Του έλεγα "Ιάσων, βήχεις, δεν αναπνέεις καλά" και μου έλεγε "δεν είναι τίποτα μαμούλα μου, μην ανησυχείς". ΤΟ προηγούμενο βράδυ είχε μια ατονία, μια βραχνάδα. Δεν ήταν ο Ιάσονας που ξέρω εγώ. Ειδοποιήσαμε τον γιατρό, ήρθε και τον ακούω να φωνάζει στριγγλίζοντας "Ιάσονα!" τρεις φορές. Στο τρίτο λέω "έχασα το παιδί μου". Τον είχε ρίξει και του έκανε ΚΑΡΠΑ και μου φώναξε να πάρω το 166. Σε 3 λεπτά ήταν εδώ. Ανακοπή καρδιάς έπαθε, τελείωσε» περιγράφει με δραματικό τρόπο.

«Πριν έρθει ο γιατρός ήταν εξασθενημένος και ήθελε να ξαπλώσει και μου λέει, " ένα πράγμα να ξέρεις, στη ζωή μου σε αγάπησα πολύ". Αυτά ήταν τα τελευταία του λόγια. Επιθυμία του ήταν μετά την καύση να πάω τη στάχτη του να τη ρίξω στο λιμάνι του Λουτρακίου γιατί εκεί από 8 μηνών με το καροτσάκι εκεί έκανε διακοπές. Του έλεγα να σταματήσει να μου λέει για την καύση» είπε ακόμα.

