Σφοδρή κριτική άσκησε με ανάρτησή του ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης για την παράνομη δόμηση στη Σαντορίνη, όπου συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα, με πολλούς κατοίκους να έχουν εγκαταλείψει το νησί υπό φόβο για μεγαλύτερο σεισμό.

«Όταν η λαιμαργία του ανθρώπου για κέρδος τον τυφλώνει και δεν βλέπει ότι ζει ή επενδύει σε ένα περιβάλλον εντός του οποίου υπάρχουν δύο ενεργά ηφαίστεια και ένα σεισμικό ρήγμα παραπέρα, που το 1956 έδωσε σεισμό 7,7 R με τσουνάμι 25 μ. Το ποιο τραγικό όμως είναι ότι η πολεοδομία όταν της ετέθη το θέμα απάντησε ότι λόγω της σεισμικότητας δεν μπορεί να προβεί σε ελέγχους ενώ αυτή η εξόφθαλμη παρανομία ξεκίνησε πολύ πιο πριν από την έναρξη της σεισμικότητας!» αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρώην διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

«Σαντορίνη: ‘’Σκάβουν προκλητικά την ασταθή θηραϊκή γη εκεί όπου δεν επιτρέπεται’’

Παράνομη δόμηση κάτω από τη μύτη (ή το ποιο πιθανό πάνω) των Αρχών που ποιούν την νήσσα. Η ιδιαίτερη μορφολογία της περιοχής επιτρέπει διακριτικότητα στις παραβάσεις, αφετέρου επικρατεί μια «ομερτά» στους εργολάβους που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση αυθαίρετων επεκτάσεων έχοντας επιπλέον οικονομικό όφελος.

Η φωτογραφία δείχνει την έκταση των υπόσκαφων εργασιών στην Καλντέρα της Σαντορίνης, καθώς και την παρουσία των οικοδομικών εργαλείων που αφέθηκαν στο σημείο μέχρι νεωτέρας, εν μέσω της σεισμικής δραστηριότητας

‘’Τα μεροκάματα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι διπλάσια και τα μπετά πάνε συχνά 600-700 ευρώ το κυβικό, ενώ σε μια ισόπεδη κατασκευή θα ήταν μέχρι 400’’.

Όταν η λαιμαργία του ανθρώπου για κέρδος τον τυφλώνει και δεν βλέπει ότι ζει ή επενδύει σε ένα περιβάλλον εντός του οποίου υπάρχουν δύο ενεργά ηφαίστεια και ένα σεισμικό ρήγμα παραπέρα, που το 1956 έδωσε σεισμό 7,7 R με τσουνάμι 25 μ.

Το ποιο τραγικό όμως είναι ότι η πολεοδομία όταν της ετέθη το θέμα απάντησε (βλ. Επιστολή της) ότι λόγω της σεισμικότητας δεν μπορεί να προβεί σε ελέγχους ενώ αυτή η εξόφθαλμη παρανομία ξεκίνησε πολύ πιο πριν από την έναρξη της σεισμικότητας!

Ποιον δουλεύετε βρε άθλιοι; Διερωτώμαι μέχρι πού θα φτάσει αυτή η ασυδοσία. Ο Δήμος τι κάνει; Κρατά το φανό της διαπλοκής; αἰδώς Ἀργεῖοι».

