Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τον Δομοκό

Σκηνές που θύμισαν τις καταστροφικές εικόνες του «Daniel» έζησαν σήμερα οι αγρότες στον Δομοκό, καθώς έντονη κακοκαιρία έπληξε ξανά την περιοχή, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές.

Ισχυρή βροχόπτωση, χαλάζι και πολύ δυ

νατός αέρας «σάρωσαν» χωριά του κάμπου, όπως το Νέο Μοναστήρι, η Σοφιάδα, η Βαρδαλή, η Αγραπιδιά, τα Πετρίλια και ο Θαυμακός. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ένα ασυνήθιστα έντονο καιρικό φαινόμενο μικρής διάρκειας, που όμως προκάλεσε μεγάλη καταστροφή.

Οι πρώτες διαπιστώσεις των αγροτών είναι αποκαρδιωτικές. Καλλιέργειες καταστράφηκαν ολοσχερώς, δέντρα ξεριζώθηκαν ή έσπασαν από τον δυνατό άνεμο, ενώ η ποσότητα νερού και το χαλάζι που έπεσαν σε λίγα λεπτά, κατέστρεψαν μέρος της παραγωγής.

Το πλήγμα έρχεται σε μια περίοδο που οι πληγές από προηγούμενες θεομηνίες δεν έχουν ακόμη επουλωθεί.

Επιπλέον, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές και στο δίκτυο της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα αρκετές περιοχές να μείνουν χωρίς ρεύμα. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται ήδη στα πληγέντα χωριά και εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών.

Η πλήρης αποτίμηση των ζημιών αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.