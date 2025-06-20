Σοκ και θρήνος στα Σκούρβουλα και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς, μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής το οποίο στοίχισε τη ζωή ενός 16χρονου μόλις νεαρού, όταν το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοίχο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού σχεδόν ακαριαία.

Ο άτυχος νεαρός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο ΚΥ Μοιρών, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας, η οποία με αναμμένους φάρους και σειρήνες λειτουργούσε ως προπομπός, ανοίγοντας δρόμο στο ασθενοφόρο που μετέφερε το παιδί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος- όμως δεν υπήρχε επιστροφή, καθώς φθάνοντας στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

