Στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης ξεχύθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής δεκάδες ποδηλάτες συμμετέχοντας στην 18η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία.

Σύμφωνα με το thestival η εκκίνηση δόθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ από το πάρκο Ξαρχάκου, δίπλα στη ΧΑΝΘ, με τους συμμετέχοντες – άλλοι εντελώς γυμνοί, άλλοι με συμβολική γύμνια ή πολύχρωμα bodypaintings – να ποδηλατούν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η προσυγκέντρωση ξεκίνησε από τις 15:00, όπου καλλιτέχνες επιδόθηκαν σε bodypainting, μετατρέποντας τα σώματα των συμμετεχόντων σε καμβάδες διαμαρτυρίας και έκφρασης.

Με σύνθημα «Ελάτε όσο γυμν* τολμάτε», η εκδήλωση προσελκύει κάθε χρόνο ανθρώπους κάθε ηλικίας, φύλου και ταυτότητας, που κινούνται με ποδήλατα, πατίνια, ρόλερς ή ακόμα και… περπατώντας, αρκεί το μέσο να είναι μη-μηχανοκίνητο.

Η Γυμνή Ποδηλατοδρομία έχει αποκτήσει διεθνή χαρακτήρα και διοργανώνεται σε πόλεις σε όλο τον κόσμο. Στη Θεσσαλονίκη αποτελεί πλέον μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ακτιβιστικές εκδηλώσεις, που στόχο έχει να προκαλέσει συνειδητοποίηση γύρω από τα δικαιώματα των ποδηλατών, την ελευθερία της έκφρασης, αλλά και την ανάγκη για αλλαγή του αστικού μοντέλου μετακίνησης.

Η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης διεξάγεται με δυσκολία σε σημεία όπου περνά η ποδηλατοπορεία, με την Τροχαία να προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της εκδήλωσης.

