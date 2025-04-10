Ο δήμος Αθηναίων εξασφάλισε χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, ύψους 2.011.280 ευρώ, για το έργο «Μελέτη και έργα για την αποκατάσταση και ανάδειξη των Δυτικών Λόφων της Ακρόπολης».

Σημειώνεται ότι η ανάπλαση του Λόφου του Φιλοπάππου και των Δυτικών Λόφων έχει ήδη ξεκινήσει με σημαντικές εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης, με τον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους από την Εταιρεία «Εθνικός Κήπος - Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.» του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρασίνου.

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:

- Κοπή και απομάκρυνση 400 ξερών δέντρων.

- Κλαδεύτηκαν (περίπου 30% αφαίρεση της φυτικής μάζας) 320 ελιές που φυτεύτηκαν τα έτη 1952-1953 από τον Δημήτρη Πικιώνη.

- Καθαρισμός πρανών και διάνοιξη της τάφρου ομβρίων από την οδό Γαριβάλδη έως τη συμβολή με τις οδούς Ορλώφ και Παναιτωλίου, στον Λόφο Φιλοπάππου, για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Τα έργα υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της «Πολιτιστικής Αναβάθμισης» των Δυτικών Λόφων. Εντός του 2025, προγραμματίζεται η φύτευση τουλάχιστον 500 δέντρων και η πραγματοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σχολιάζοντας τη χρηματοδότηση δήλωσε ότι «θα καλύψει μελέτες και απαραίτητα έργα υποδομών, ανάπλασης και προστασίας του Λόφου, καθώς και αναβάθμισης του αστικού του εξοπλισμού. Λύνουμε ένα πρόβλημα δεκαετιών. Παραδίδουμε στους Αθηναίους, αλλά και στους επισκέπτες της πρωτεύουσας, έναν χώρο πιο πράσινο και πιο ασφαλή».

Η επιτυχία της πρωτοβουλίας ανήκει στην εταιρεία του δήμου Αθηναίων GREEN ATHENS, η οποία με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της και σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου, κατέθεσε την πρόταση για την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Λόφων της Αθήνας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας GREEN ATHENS (Εθνικός Κήπος - Μητροπολιτικό Πράσινο), Νικόλας Φουρναράκης, επισήμανε ότι αυτή η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο θα συντελέσει απόλυτα «στην προστασία, την αποκατάσταση και την ανάδειξη του Λόφου του Φιλοπάππου, ενός από τα πιο ιστορικά και εμβληματικά τοπόσημα της πρωτεύουσας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.