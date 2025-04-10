Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες χθες (9-4-2025) στο Περιστέρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, 45χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, ο 45χρονος από κοινού με συνεργούς του είχαν προβεί στην καλλιέργεια 8.000 δενδρυλλίων κάνναβης σε αγροτεμάχιο σε περιοχή της Βοιωτίας με σκοπό τη διακίνηση των παραγόμενων ποσοτήτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

