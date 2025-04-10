Καθόλου καλά δεν πήγε η διάρρηξη που έκανε ένας δράστης σε ένα σουβλατζίδικο στη Ρόδο τα ξημερώματα της Τετάρτης, με τις πράξεις του να καταγράφονται και σε βίντεο.

Ο δράστης, φορώντας κράνος, φαίνεται πως σπάει αρχικά την πόρτα του καταστήματος και μπαίνει μέσα. Πλησιάζει την ταμειακή μηχανή, την αρπάζει, χωρίς να έχει δει πως ήταν άδεια, πάει προς την πόρτα, γλιστράει και πέφτει κάτω και βγαίνει έξω.

Αλλά όταν έπεσε κάτω, του έπεσε και το κινητό από την τσέπη, χωρίς να το αντιληφθεί, και το αφήνει εκεί.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που δημοσιοποίησε και το βίντεο, καλεί όσους γνωρίζουν κάτι να ενημερώσουν τον ίδιο ή τις αρχές, προκειμένου να γίνει όσο πιο σύντομα η ταυτοποίηση και ο εντοπισμός του δράστη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.