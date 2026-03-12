Στη σύλληψη 26χρονου στην περιοχή των Σερρών ο οποίος είχε παραβιάσει τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα τη μειωμένη καταγραφή της προχώρησαν, χθες, σε περιοχή των Σερρών, αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Εμμανουήλ Παππά.

Η παραβίαση διαπιστώθηκε σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, με τη συνδρομή της ΔΕΔΔΗΕ.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το χρονικό διάστημα από τον περασμένο Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο, διέπραξε 5 διαρρήξεις οικιών σε περιοχή των Σερρών, όπου σε 2 από αυτές αφαίρεσε ηλεκτρικά εργαλεία, διάφορα αντικείμενα και 500 λίτρα πετρελαίου. Στην οικία του βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Τέλος, στην οικία βρέθηκε και κατασχέθηκε μία κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή το 2023 από οικία σε περιοχή των Σερρών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.