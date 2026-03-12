Με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατέφθασαν οι αγρότες, δίνοντας δυναμικό παρών στην πρεμιέρα της 31ης Agrotica με προορισμό τη ΔΕΘ, σύμφωνα με το grtimes.gr.

Με δυναμικό τρόπο ξεκινά η 31η Agrotica στη Θεσσαλονίκη, καθώς η λαμπερή πρεμιέρα της έκθεσης συνοδεύεται από μεγάλες διαμαρτυρίες του πρωτογενούς τομέα. Λίγο μετά τις 15:30, τρακτέρ άρχισαν να κατακλύζουν το κέντρο της πόλης, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης προς την κυβέρνηση.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της χώρας κατευθύνονται με τα οχήματά τους προς τον χώρο της ΔΕΘ, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο νότιο τόξο της ΧΑΝΘ, στον εξωτερικό προαύλιο χώρο της ΔΕΘ, παρατάχθηκαν τα πρώτα τρακτέρ αγροτών από την περιοχή του Λαγκαδά, σύμφωνα με την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων (ΠΕΜ).

Στο σημείο αναμένονται ακόμη 50 έως 60 τρακτέρ, καθώς σταδιακά καταφθάνουν αγρότες από διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ στην κινητοποίηση πρόκειται να ενσωματωθούν και συνάδελφοί τους από τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η μηχανοκίνητη πορεία των αγροτών από τη Δυτική Θεσσαλονίκη ξεκίνησε από τα Μάλγαρα, ενώ μεταξύ των συμμετεχόντων βρίσκονται και τρία τρακτέρ που έφτασαν από την Πελοπόννησο.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα από όλη την Ελλάδα, πολλοί από τους οποίους καταφθάνουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με λεωφορεία ή με αγροτικά οχήματα, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση.

Οι αγρότες διεκδικούν επιπλέον μέτρα ενίσχυσης του τ, επισημαίνοντας ότι όσα έχουν εξαγγελθεί μέχρι στιγμής είτε δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί είτε δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστούν τα αυξημένα κόστη παραγωγής και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας.

Λόγω της κινητοποίησης, η Τροχαία προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καθ' όλη τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι προετοιμασμένοι για πιθανές καθυστερήσεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.