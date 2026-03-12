Καρδίτσα: Ζημιές στη Μονή Παναγίας Σπηλιάς από το σεισμό στην Αργιθέα

Σημαντικές ζημιές υπέστη η Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιάς, από τον σημερινό σεισμό μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στον μεγάλο Ναό, όπου οι ισχυρές δονήσεις προκάλεσαν ρωγμές στους τοίχους, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αργιθέας.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στην περιοχή, ενώ έχει αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο του Δήμου Αργιθέας, καθώς καθαρίστηκαν οι δρόμοι από πέτρες και χώματα που είχαν πέσει σήμερα το μεσημέρι.

Επίσης, σε όλη την Ανατολική Αργιθέα έχει αποκατασταθεί και η ηλεκτροδότηση σε οικισμούς και κοινότητες που είχε διακοπεί αμέσως μετά τον σεισμό.

Οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.

Καλούνται οι κάτοικοι, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, να είναι ψύχραιμοι, ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων σημείων ή παλαιών κτιρίων. Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούνται οι δημότες να επικοινωνούν άμεσα με τους Αντιδημάρχους και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση και καταγραφή των περιστατικών. Ο Δήμος Αργιθέας παραμένει σε διαρκή επιφυλακή και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.