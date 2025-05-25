Θετικοί σε στρεπτοκοκκική λοίμωξη (ομάδα Α β-αιμολυτικού στρεπτόκοκκου – GAS) βρέθηκαν μαθητές σε σχολεία των Σερρών, με τον δήμο να ενημερώνει ότι έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, όπως μεταδίδει το voria.gr.

Πρόκειται για μαθητές στα σχολεία:

4ο – 17ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών.

8ο – 25ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, αποφασίζεται η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω σχολείων για τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2025, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προληπτικές απολυμάνσεις και να διασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Τα πρωτόκολλα και οι συστάσεις

«Ο Δήμος Σερρών, από την πρώτη στιγμή, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με:

τους διευθυντές των σχολείων όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα,

τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών,

τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Υγείας Π.Ε. Σερρών και το Τμήμα Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, με στόχο τη συντονισμένη και αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης και την αποτροπή περαιτέρω διασποράς.

Ο Δήμος, με απόλυτο σεβασμό στην υγεία της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Υπενθυμίζεται η ιδιαίτερη σημασία:

Έγκαιρης αναγνώρισης συμπτωμάτων όπως πυρετός, πονόλαιμος, εξανθήματα ή κόπωση.

Άμεσης ιατρικής εκτίμησης.

Έγκαιρης ενημέρωσης των σχολικών διευθύνσεων για λήψη των απαραίτητων μέτρων

Συστάσεις προς Γονείς και Εκπαιδευτικούς

Τήρηση καλής ατομικής υγιεινής (πλύσιμο χεριών, κάλυψη στόματος/μύτης)

Τακτικός αερισμός εσωτερικών χώρων

Σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση των επιφανειών και των συχνά χρησιμοποιούμενων αντικειμένων

Αποφυγή επαφής με άτομα που παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Θα θέλαμε να καθησυχάσουμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς ότι η κατάσταση αντιμετωπίζεται με ψυχραιμία, υπευθυνότητα και επιστημονικότητα. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς όλα τα προβλεπόμενα μέτρα εφαρμόζονται με ακρίβεια και συνέπεια, με γνώμονα την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Ο Δήμος Σερρών θα συνεχίσει να ενημερώνει άμεσα και υπεύθυνα για κάθε νεότερη εξέλιξη και παραμένει σε στενή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Με υπευθυνότητα και εγρήγορση, διασφαλίζουμε την υγεία των παιδιών μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.