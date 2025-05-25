Σώοι οι ορειβάτες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, που είχαν εγκλωβιστεί στον Όλυμπο - Βίντεο από τη διάσωση

Με ασφάλεια οδηγήθηκε στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» στον Όλυμπο η τετραμελής οικογένεια ορειβατών από τη Βουλγαρία, που είχε εγκλωβιστεί από το βράδυ του Σαββάτου στη θέση «Ζωνάρια», σε υψόμετρο άνω των 2600 μέτρων.

Πρόκειται για δύο έμπειρους ενήλικες ορειβάτες και δύο παιδιά, ένα 7χρονο κορίτσι και ένα αγόρι 11 ετών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν λόγω καιρικών συνθηκών, καθώς πέραν του χιονιού που υπάρχει στο σημείο, στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι και βροχόπτωση, με αποτέλεσμα να χάσουν τον προσανατολισμό τους.

Η Πυροσβεστική δέχτηκε την κλήση των ορειβατών γύρω στις 11 το βράδυ του Σαββάτου και στην περιοχή έσπευσαν πυροσβέστες και μέλη της ΕΜΑΚ με ειδικό ορειβατικό εξοπλισμό. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 14 πυροσβέστες από το Λιτόχωρο, συν μέλη της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ, που κατά την ανάβασή τους προς το σημείο συνομιλούσαν με τους ορειβάτες, οι οποίοι δεν ανέφεραν κάποιον τραυματισμό.

Οι ορειβάτες προσεγγίστηκαν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής και οδηγήθηκαν στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», στα 2.060 μέτρα.

Μπορείτε να δείτε παρακάτω στιγμιότυπο από τη διάσωση της οικογένειας στον Όλυμπο από την ΕΜΑΚ:

Πηγή: skai.gr

