Σε προληπτικό κλείσιμο του Νηπιαγωγείου Καστελίου προχωρούν οι αρμόδιες Αρχές, έπειτα από επιβεβαιωμένα κρούσματα στρεπτόκοκκου σε τρεις μικρούς μαθητές. Όπως ενημέρωσε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, αύριο Δευτέρα το σχολείο θα παραμείνει κλειστό για λόγους ασφάλειας και απολύμανσης.
Ειδικότερα, ο κ. Κεγκέρογλου ενημερώνει ότι «μετά τα θετικά τεστ στρεπτόκοκκου σε 3 παιδιά του Νηπιαγωγείου Καστελίου, το Νηπιαγωγείο αύριο Δευτέρα θα παραμείνει κλειστό για προληπτικούς λόγους και για να γίνουν οι απαραίτητες απολυμάνσεις.
Οι γονείς των παιδιών που υποβλήθηκαν σε τεστ ή πρόκειται να υποβληθούν σε τεστ σε φαρμακείο ή παρουσιάζουν συμπτώματα, πρέπει να απευθυνθούν άμεσα σε παιδίατρο ή μονάδα υγείας.
Ήδη έχουμε ενημερώσει προφορικά, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και τα Κέντρα Υγείας».
