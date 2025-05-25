Σε προληπτικό κλείσιμο του Νηπιαγωγείου Καστελίου προχωρούν οι αρμόδιες Αρχές, έπειτα από επιβεβαιωμένα κρούσματα στρεπτόκοκκου σε τρεις μικρούς μαθητές. Όπως ενημέρωσε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, αύριο Δευτέρα το σχολείο θα παραμείνει κλειστό για λόγους ασφάλειας και απολύμανσης.

Ειδικότερα, ο κ. Κεγκέρογλου ενημερώνει ότι «μετά τα θετικά τεστ στρεπτόκοκκου σε 3 παιδιά του Νηπιαγωγείου Καστελίου, το Νηπιαγωγείο αύριο Δευτέρα θα παραμείνει κλειστό για προληπτικούς λόγους και για να γίνουν οι απαραίτητες απολυμάνσεις.

Οι γονείς των παιδιών που υποβλήθηκαν σε τεστ ή πρόκειται να υποβληθούν σε τεστ σε φαρμακείο ή παρουσιάζουν συμπτώματα, πρέπει να απευθυνθούν άμεσα σε παιδίατρο ή μονάδα υγείας.

Ήδη έχουμε ενημερώσει προφορικά, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας και τα Κέντρα Υγείας».

Πηγή: skai.gr

