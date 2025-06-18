Εκτός κινδύνου είναι οι δύο άντρες που τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σερρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η έκρηξη σημειώθηκε στις 12:00 το μεσημέρι, σε χώρο εργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά την επισκευή ψυγείου συντήρησης αντιδραστηρίων, από άγνωστα μέχρι τώρα αίτια.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε ο 45χρονος ψυκτικός που είναι μόνιμος υπάλληλος και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου, και ο 19 ετών μαθητευόμενος ΟΑΕΔ ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου στην Οφθαλμολογική κλινική χωρίς να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

Σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, στις 12:00 το μεσημέρι, σημειώθηκε έκρηξη σε χώρο εργασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά την επισκευή ψυγείου συντήρησης αντιδραστηρίων, από άγνωστα μέχρι τώρα αίτια.

Κατά την έκρηξη τραυματίστηκαν μόνιμος υπάλληλος ειδικότητας ψυκτικού, ετών 45, ο οποίος και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο εκτός κινδύνου, και ο 19 ετών μαθητευόμενος ΟΑΕΔ ο οποίος διεκομίσθη στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου στην Οφθαλμολογική κλινική χωρίς να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο. Οι δύο τραυματίες φέρουν θλαστικά τραύματα και ελαφρά εγκαύματα στο σώμα, ενώ ο 19χρονος φέρει επιπλέον ένα διαμπερές τραύμα κερατοειδούς στον αριστερό οφθαλμό.

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διέταξε επείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το συμβάν με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.