Πάτρα: Συνελήφθησαν 18 απεργοί ναύτες - Ακινητοποιημένα 4 πλοία

Σε 18 συλλήψεις ναυτών που απεργούν προχώρησε νωρίτερα το Λιμενικό στην Πάτρα. Η απεργία, που έχει προκηρυχθεί από την ΠΕΝΕΝ και παρατάθηκε έως τις 19 Ιουνίου, έχει αφήσει ακινητοποιημένα τα ελληνικής σημαίας επιβατηγά οχηματαγωγά, ενώ τα πλοία ξένων σημαιών εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ από το λιμάνι της Πάτρας δεν εκτελούν δρομολόγια τέσσερα ελληνικής σημαίας επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία, αφού τα πληρώματά τους συμμετέχουν στην απεργία.

Στο πλευρό των συλληφθέντων βρίσκεται η διοίκηση της ΠΕΝΕΝ, ο πρόεδρος της οποίας Αντώνης Νταλακογιώργος έκανε λόγο για” επιχείρηση τρομοκράτησης των απεργών, με στόχο να υπονομεύσουν την κινητοποίηση και να κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημα των μελών της ένωσης”. Πρόσθεσε δε, ότι σε δύο πλοία, ναύτες των οποίων έχουν συλληφθεί, είναι επιβιβασμένοι επιβάτες με προορισμό την Ιταλία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.