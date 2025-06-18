Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτική έκταση στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, στη Λακωνία. Λίγο πριν τις 16.00 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
📍#Λακωνία
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λιβάδια - #Ξιφιάς
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) June 18, 2025
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Άγιος Στέφανος Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 18, 2025
