Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε αγροτική έκταση στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, στη Λακωνία. Λίγο πριν τις 16.00 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

