Γνωρίζατε πως ανάμεσα στην Αρκαδία και την Ηλεία και πιο συγκεκριμένα μόλις λίγα μετρα μακριά από την Ιερά Μονή Σεπετού που φιλοξενεί μια από τις σπουδεότερες εικόνες της ορθοδοξίας της Παναγίας της Σεπετιώτισσας και έχει επιμεληθεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς βρίσκεται σύμφωνα με την μυθολογία ο τόπος που γεννήθηκε η Θεά Αθηνά;

Ναι καλά διαβάσετε η Θεά Αθηνά γεννήθηκε στην Ηλεία κάτω από τον καταρράκτη Τρίτωνα σε ένα παραδεισένιο τοπίο σπάνιας φυσικής ομορφιάς.

Δείτε το βίντεο μας και μάθετε τα πάντα για αυτήν την τόσο άγνωστη αλλά συνάμα και τόσο όμορφη και πλούσια σε ιστορία γωνιά της πατρίδας μας

