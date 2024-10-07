Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Μαγνησίας.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αρτεμισίου, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 16,4 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στον Βόλο και στις γύρω περιοχές.

Λέκκας: Ενεργοποιήθηκε υποθαλάσσιο ρήγμα

Ο καθηγητής σεισμολογίας Ευθύμης Λέκκας δήλωσε πως ο σεισμός έγινε αισθητός στο Πήλιο και ολόκληρη την Μαγνησία, και εντάσσεται στην σεισμική δραστηριότητα των Σποράδων. “Ένα υποθαλάσσιο ρήγμα ενεργοποιήθηκε και θέλει προσοχή το θέμα, αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς δεν μπορεί η περιοχή να δώσει μεγάλο σεισμό. Είναι δραστηριότητα που θα λήξει σύντομα. Είναι νωρίς για να πούμε εάν είναι ο κύριος σεισμός”, είπε ο κ. Λέκκας.

