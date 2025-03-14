Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 15:45, στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αντιρρίου.

Σύμφωνα και με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 19 χιλιομέτρων, βόρεια, βορειοδυτικά της Πάτρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.