Πάτρα: Σεισμική δόνηση 3,6 βαθμών αισθητή σε Αχαΐα και Αιτωλοκαρνανία

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το επίκεντρο εντοπίστηκε 12 χλμ βορειοδυτικά του Αντιρρίου

σεισμός

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 15:45, στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αντιρρίου.

Πάτρα σεισμός

Σύμφωνα και με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 19 χιλιομέτρων, βόρεια, βορειοδυτικά της Πάτρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σεισμός Πάτρα Σεισμική Δόνηση Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Αχαΐα Αιτωλοακαρνανία Ελλάδα
