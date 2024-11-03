Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19:03 στην περιοχή της Χαλκιδικής, ενώ έγινε αισθητός τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στη Λάρισα.

Ο σεισμός, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είχε επίκεντρο στα 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Νέων Μουδανιών, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμηθηκε στα 15,9 χιλιόμετρα.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή του σεισμού:

Σύμφωνα με αναφορές, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός μέχρι τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, ιδιαίτερα στις περιοχές της Χαλκιδικής που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, στις 19:07, σημειώθηκε δυνατός μετασεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο ελαφρώς μετατοπισμένο στα 11 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Νέων Μουδανιών και με εστιακό βάθος στα 8,3 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την προχωρινή εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ακολούθησαν άλλοι τέσσερις μετασεισμοί μικρότερης κλίμακας.

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, ο οποίος μίλησε στον ΣΚΑΪ 100,3, η περιοχή δεν έχει ιδιαίτερο σεισμικό δυναμικό και σημείωσε ότι είχαν προηγηθεί άλλοι δύο μικρότεροι σεισμοί, τις προηγούμενες ημέρες.

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές και τραυματίες

Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα από τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το απόγευμα στη Χαλκιδική και έγιναν αισθητές στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Χαράλαμπος Στεργιάδης.

Ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας Μανώλης Καρράς δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι δεν μας έχουν αναναφεθεί προβλήματα και μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει κάποια αναφορά ούτε στην Πυροσβεστική ούτε στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεισμολογικού Σταθμού του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, η πρώτη σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19:03, η δεύτερη 3,8 Ρίχτερ στις 19:06 και η τρίτη 4,2 Ρίχτερ στις 19:07. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 11 χλμ. νότια νοτιοδυτικά των Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μετασεισμοί που έχουν καταγραφεί την τελευταία ώρα είναι μέχρι 3 Ρίχτερ.

Ας σημειωθεί ότι την περασμένη Πέμπτη στη 01:23 μετά τα μεσάνυχτα καταγράφηκε σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ από το ίδιο επίκεντρο, 14 χλμ νότια νοτιοδυτικά των Νέων Μουδανιών, στο θαλάσσιο χώρο.

