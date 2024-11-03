Λογαριασμός
Φωτιά σε δασική έκταση στην Τανάγρα - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρου και 14 οχήματα, ενώ δόθηκε εντολή να συνδράμουν στην κατάσβεση τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Φωτιά

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Τανάγρας ξέσπασε το απίγευμα της Κυριακής, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές αρχές.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρου και 14 οχήματα, ενώ δόθηκε εντολή να συνδράμουν στην κατάσβεση τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

