Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Τανάγρας ξέσπασε το απίγευμα της Κυριακής, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές αρχές.

Στο σημείο επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρου και 14 οχήματα, ενώ δόθηκε εντολή να συνδράμουν στην κατάσβεση τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση «Ραχούλα», στην Τανάγρα #Βοιωτία.

Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης #ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 3, 2024

Πηγή: skai.gr

