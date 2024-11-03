Σε 51 ανήλθαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 45 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη έξι.

Ειδικότερα:

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 10:48 σε δασική έκταση στην περιοχή Αρμπουνάς Καλαβρύτων. Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, η φωτιά ελέγχθηκε σε 1 ώρα και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες δασοκομάντος, 5 οχήματα και 1 αεροσκάφος.

Επιπλέον, πυρκαγιά ξέσπασε στις 10:48 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στην Ίο. Κατά τις ίδιες πηγές, η φωτιά έχει περιοριστεί σε μια χαράδρα και στο σημείο επιχειρούν εθελοντές πυροσβέστες, 2 αερομεταφερόμενες ομάδες δασοκομάντος που μετέβησαν με ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας από τα Μέγαρα και 9 πυροσβέστες που μετέβησαν στο νησί ακτοπλοϊκώς. Ρίψεις πραγματοποιήθηκαν μέχρι το τελευταίο φως από 5 αεροσκάφη.

Ακόμη, πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 15:56 σε δασική έκταση στη θέση «Ραχούλα», στην Τανάγρα Βοιωτίας. Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικοπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

