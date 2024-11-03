Μια μεγάλη περιπέτεια βίωσαν ένα δίχρονο παιδί από τα Γρεβενά και η οικογένειά του. Το παιδί κατάπιε κέρμα, διακομίσθηκε αρχικά στο τοπικό νοσοκομείο, από εκεί μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα και τελικά η ταλαιπωρία του έλαβε τέλος στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με καταγγελία στον Status.fm, το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γρεβενών, όπου η παιδίατρος κατόπιν συνεννόησης με το νοσοκομείο Ιωαννίνων, αποφασίστηκε να διακομιστεί εκεί.

Στη συνέχεια η αναισθησιολόγος δήλωσε αναρμόδια λόγω της ηλικίας του παιδιού, κι επίσημα το νοσοκομείο δεν μπορούσε να αναλάβει το συγκεκριμένο περιστατικό. Στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, και εκεί έλαβε αίσιο τέλος η περιπέτεια, καθώς ήδη το παιδί πήρε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του.

Σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο πατέρας του δίχρονου μίλησε για την περιπέτεια της οικογένειας και του παιδιού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.