Εορτολόγιο: Κυριακή της Ορθοδοξίας – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Κυριακή 9 Μαρτίου είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α΄ Κυριακή των νηστειών) και η Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία.

Σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή οι:

- Αέτιος, Αέτης, Αετός, Αετίων, Αετίς, Αετίνα

- Βιβιανός, Βιβιάνα, Βιβιανή, Βιβή, Βίβιαν

- Ηλιανή, Ηλιάνα, Λιάνα, Ιλιάνα, Ηλιάννα, Ηλιανός, Ιλιάς

- Λυσίμαχος, Λυσιμάχη

- Ξάνθος, Ξάνθιος, Ξανθιάς, Ξανθούλιος, Ξανθούλης, Ξανθή, Ξανθούλα

- Σεβηριανός, Σεβηριανή

- Σμαράγδα, Σμαραγδένια, Σμαραγδή, Σμαράγδω, Σμαρούλα, Σμαρώ, Σμαραγδία, Σμαραγδούλα, Σμάρα, Σμάραγδος, Σμαράγδης, Σμαραγδένιος, Σμάρης

- Φιλοκτήμων, Φιλοκτήμονας

- Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα *

- Λωξάνδρα, Λωξάντρα

- Ρωξάνη, Ρωξάνα

- Ορθοδόξης, Δόξης, Δοξάκης, Ορθοδοξία, Δόξα, Ορθούλα

- Άξιος, Άξια

☀ Ανατολή ήλιου: 06:44 - Δύση ήλιου: 18:26

