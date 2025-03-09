Εορτολόγιο: Κυριακή της Ορθοδοξίας – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Κυριακή 9 Μαρτίου είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α΄ Κυριακή των νηστειών) και η Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία.
Σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή οι:
- Αέτιος, Αέτης, Αετός, Αετίων, Αετίς, Αετίνα
- Βιβιανός, Βιβιάνα, Βιβιανή, Βιβή, Βίβιαν
- Ηλιανή, Ηλιάνα, Λιάνα, Ιλιάνα, Ηλιάννα, Ηλιανός, Ιλιάς
- Λυσίμαχος, Λυσιμάχη
- Ξάνθος, Ξάνθιος, Ξανθιάς, Ξανθούλιος, Ξανθούλης, Ξανθή, Ξανθούλα
- Σεβηριανός, Σεβηριανή
- Σμαράγδα, Σμαραγδένια, Σμαραγδή, Σμαράγδω, Σμαρούλα, Σμαρώ, Σμαραγδία, Σμαραγδούλα, Σμάρα, Σμάραγδος, Σμαράγδης, Σμαραγδένιος, Σμάρης
- Φιλοκτήμων, Φιλοκτήμονας
- Σαράντης, Σαράντος, Σαράντω, Σαραντούλα *
- Λωξάνδρα, Λωξάντρα
- Ρωξάνη, Ρωξάνα
- Ορθοδόξης, Δόξης, Δοξάκης, Ορθοδοξία, Δόξα, Ορθούλα
- Άξιος, Άξια
☀ Ανατολή ήλιου: 06:44 - Δύση ήλιου: 18:26
