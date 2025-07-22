Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στα Ιωάννινα. Ειδικότερα, η σεισμική δόνηση εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, με εστιακό βάθος 7,2 χιλιομέτρων.

Πηγή: skai.gr

