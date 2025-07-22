Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Η σεισμική δόνηση εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, με εστιακό βάθος 7,2 χιλιομέτρων.

Σεισμός

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στα Ιωάννινα. Ειδικότερα, η σεισμική δόνηση εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, με εστιακό βάθος 7,2 χιλιομέτρων.

Σεισμός

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός Ιωάννινα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark