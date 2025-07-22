Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στα Ιωάννινα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στα Ιωάννινα. Ειδικότερα, η σεισμική δόνηση εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα ανατολικά της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, με εστιακό βάθος 7,2 χιλιομέτρων.
Πηγή: skai.gr
- Χωρίς εστία η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Λέσβο
- Θεσσαλονίκη: Μετέφερε παράνομους μετανάστες εκ των οποίων μία έγκυο - Πλήρωσαν $4.000 ο καθένας σε μέλη κυκλώματος
- Πειραιάς: Το ναρκο-κοντέινερ από το Εκουαδόρ, τα δρομολόγια με την Porsche και η ταρίφα των €200.000 - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.