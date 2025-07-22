Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στη Θεσσαλονίκη 27χρονος αλλοδαπός, ο οποίος μετέφερε παράνομα μετανάστες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το thestival, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στη Νέα Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος, βρέθηκαν τρεις παράτυποι μετανάστες από το Ιράν εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα.

Στη συνέχεια, ακολούθησε έρευνα στο αυτοκίνητο κατά την οποία εντοπίσθηκαν τρεις αλλοδαποί, που στερούνταν εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια, με δύο εξ΄ αυτών να βρίσκονται στο χώρο αποσκευών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω εισήλθαν παράνομα από απροσδιόριστο σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου και είχαν ως προορισμό, αρχικά την Αθήνα και στη συνέχεια έτερη χώρα της Ευρώπης, ενώ για τη μεταφορά τους κατέβαλαν το χρηματικό ποσό των 4.000 δολαρίων έκαστος, σε μέλη κυκλώματος στην Τουρκία.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

