Λιμενεργάτες που φέρεται να εκμεταλλεύονταν την ιδιότητά τους για να έχουν πρόσβαση σε κοντέινερ με κρυμμένη ποσότητα κοκαΐνης, είναι τα 7 άτομα που συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας μετά τη μυστική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, πρόκειται για ένα κύκλωμα Ελλήνων που φέρεται να δρούσε τους τελευταίους μήνες και εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Αρχηγός, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ένας 35χρονος που έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για υπόθεση ναρκωτικών και φέρεται να ήταν εκείνος που διατηρούσε επαφές με διακινητές. Οι υπόλοιποι 5 είχαν διακριτούς και συγκεκριμένους ρόλους.

Ένας από τους κατηγορούμενους είχε κατά πληροφορίες αναλάβει τον ρόλο υπευθύνου βάρδιας, φροντίζοντας να δουλεύουν όλα τα μέλη του κυκλώματος τις ίδιες ώρες, όταν υπήρχε πληροφορία πως θα έφτανε κοντέινερ με ναρκωτικά. Άλλος φέρεται να ήταν υπεύθυνος για τον χειρισμό των καμερών (σ.σ. για να κρύβει τα ίχνη τους).

Η πληροφορία για τη δράση τους είχε φτάσει στη Δίωξη Ναρκωτικών, οι οποίοι τους είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση.

Οι συλληφθέντες ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μεταξύ τους συνομιλίες προσπαθώντας να αποφύγουν οποιοδήποτε ενοχοποιητικό στοιχείο που θα πρόδιδε τη δράση τους.

Κοντέινερ από το Εκουαδόρ

Ο τρόπος δράσης τους ήταν συγκεκριμένος, όπως μεταφέρουν αρμόδιες πηγές που χειρίστηκαν την υπόθεση.

Εγκληματική οργάνωση αντίστοιχη των επτά κατηγορούμενων, φαίνεται να «φόρτωσε» την κοκαΐνη σε κοντέινερ στο Εκουαδόρ και στο λιμάνι του Πειραιά παρέλαβαν οι μετέπειτα συλληφθέντες, με τελικούς αποδέκτες Αλβανούς διακινητές ναρκωτικών. Το ραντεβού εκτιμάται πως ήταν συμφωνημένο για σήμερα.

Το χρονικό

Το πλοίο έδεσε στο λιμάνι ξημερώματα, όπου ξεκίνησαν να βγαίνουν τμηματικά κοντέινερ με μπανάνες. Από εκεί, οι 2 υπάλληλοι που είχαν πρόσβαση στο λιμάνι πήραν μέσα σε σάκους 34 κιλά κοκαΐνης και με μηχανάκια τα μετέφεραν σε μία Porsche Cayenne, όπου τους περίμενε ένας τρίτος συνεργός, με σκοπό τη μεταφορά τους σε Αλβανούς εμπόρους ναρκωτικών.

Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει κι ακολούθησε καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας, ο οδηγός προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικό και συγκρούστηκε με σταθμευμένα οχήματα. Αστυνομικοί έκαναν χρήση αληθινών σφαιρών, στοχεύοντας τα ελαστικά του οχήματος, καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να το ακινητοποιήσουν.

Το πολυτελές όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκει σε έναν από τους εφτά συλληφθέντες.

Η «χρυσή» ταρίφα

Η «ταρίφα» για κάθε κοντέινερ, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να άγγιζε τις 200.000 ευρώ, ποσό που ύστερα από κάθε παραλαβή μοιράζονταν τα μέλη του κυκλώματος.

